Poder e segredos no Vaticano em Conclave no Prime Video
No Prime Video, Conclave apresenta os bastidores da escolha de um novo Papa após a morte inesperada do pontífice. O Cardeal Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes, é designado para conduzir o processo, que reúne os principais cardeais do mundo dentro do Vaticano para uma votação decisiva.
Durante o conclave, ele se depara com tensões internas, disputas políticas e revelações que colocam em risco a imagem pública da Igreja.
Os candidatos à sucessão representam visões distintas sobre o futuro da instituição, refletindo diferentes correntes de pensamento dentro da própria hierarquia religiosa. A chegada de um nome inesperado ao processo chama a atenção e desperta suspeitas entre os votantes, intensificando a pressão ao longo da votação.
O filme destaca o peso das tradições seculares, a responsabilidade dos eleitores e as relações de poder que influenciam a escolha do novo líder máximo da Igreja Católica.
