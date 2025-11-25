Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Poder e segredos no Vaticano em ‘Conclave’ no Prime Video” - Reprodução

No Prime Video, Conclave apresenta os bastidores da escolha de um novo Papa após a morte inesperada do pontífice. O Cardeal Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes, é designado para conduzir o processo, que reúne os principais cardeais do mundo dentro do Vaticano para uma votação decisiva.

Durante o conclave, ele se depara com tensões internas, disputas políticas e revelações que colocam em risco a imagem pública da Igreja.

Os candidatos à sucessão representam visões distintas sobre o futuro da instituição, refletindo diferentes correntes de pensamento dentro da própria hierarquia religiosa. A chegada de um nome inesperado ao processo chama a atenção e desperta suspeitas entre os votantes, intensificando a pressão ao longo da votação.

O filme destaca o peso das tradições seculares, a responsabilidade dos eleitores e as relações de poder que influenciam a escolha do novo líder máximo da Igreja Católica.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br