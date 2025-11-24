Triângulo amoroso contemporâneo com Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal no Prime Video
O filme Amores Materialistas, disponível no Prime Video, acompanha Lucy, uma casamenteira de Nova York que acredita ter desenvolvido métodos eficientes para unir casais compatíveis. Apesar da carreira bem-sucedida, sua vida pessoal entra em conflito quando ela reencontra John, ex-namorado artista que desperta lembranças e sentimentos antigos.
Ao mesmo tempo, Lucy passa a conhecer Harry, um empresário bem-sucedido que oferece estabilidade e uma perspectiva de vida estruturada.
A narrativa se desenvolve a partir desse triângulo amoroso e utiliza situações cotidianas para refletir sobre a idealização dos relacionamentos na vida urbana contemporânea. A direção de Celine Song apresenta momentos de humor e introspecção, colocando em foco o peso das escolhas amorosas em uma sociedade que valoriza realizações pessoais e profissionais.
Com cerca de 1h57 de duração, o filme trabalha temas como responsabilidade emocional, expectativas românticas e os contrastes entre segurança financeira e entrega afetiva.
