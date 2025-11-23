2ª temporada de Tremembé é oficializada e apresenta Robinho como novo detento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Prime Video oficializou nesta sexta-feira (21) a renovação de Tremembé para a 2ª temporada. A série brasileira, que virou um dos maiores sucessos recentes da plataforma, volta com novas tensões, mudanças de rumo e a chegada de figuras polêmicas que ampliam o drama da chamada prisão dos famosos.

Nesta nova fase, Suzane von Richtofen vivenciará sua rotina fora do presídio. O enredo mostrará sua luta para reconstruir a própria vida e conquistar algum espaço na sociedade. Além disso, Elize Matsunaga tentará recomeçar no regime aberto e buscará uma nova profissão. As duas moverão a narrativa com conflitos pessoais, decisões difíceis e consequências diretas de seus passados.

A história também ganhará novos personagens. Assim, o ex-jogador Robinho e o empresário Thiago Brennand aparecem como detentos recém-chegados, o que promete ampliar a tensão dentro da penitenciária. A chegada deles altera a dinâmica local e afeta diretamente quem ainda cumpre pena.

Segundo o Prime Video, a segunda temporada seguirá com direção de Vera Egito e roteiro assinado por Juliana Rosenthal, Michelle Ferreira e Ulisses Campbell, autor de obras que inspiraram a série. A produção continua sob responsabilidade da Paranoid para o Amazon MGM Studios.

Ainda sem data de estreia confirmada, Tremembé deve retornar por volta do fim de 2026 e seguirá disponível no catálogo do Prime Video.