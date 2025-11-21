Prime Video confirma segunda temporada de Tremembé focada em Robinho
Durante anúncio feito nesta sexta-feira (21/11), o Prime Video confirmou que Tremembé terá uma nova temporada. O seriado, conhecido por retratar os bastidores do “presídio dos famosos”, ainda não possui previsão de estreia, mas já revelou um diferencial importante: a trama vai mostrar a prisão do ex-atleta Robinho, que passou a cumprir pena no Brasil após condenação na Itália.
A novidade foi compartilhada por Marina Ruy Barbosa nas redes sociais. A atriz comemorou a confirmação ao escrever: “Me ligaram direto de Tremembé. E dessa vez não era golpe. Chegou a confirmação que vocês estavam esperando! #TREMEMBE2”. No material divulgado, aparecem imagens da chegada do ex-jogador ao presídio, onde já estão outros detentos que ganharam notoriedade nacional.
A série é inspirada nos livros do jornalista Ullisses Campbell e retrata o cotidiano de nomes como Suzane von Richthofen e o casal Alexandre Nardoni e Anna Jatobá.
Robinho, condenado por estupro coletivo ocorrido em 2013, recebeu sentença de nove anos e teve a decisão homologada pela Justiça brasileira. Após deixar Tremembé, o ex-jogador foi transferido para o Centro de Ressocialização de Limeira, onde, segundo informações, deverá trabalhar na horta da unidade.