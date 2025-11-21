fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Prime Video confirma segunda temporada de Tremembé focada em Robinho

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/11/2025 às 14:05
Prime Video confirma segunda temporada de Tremembé focada em Robinho
Prime Video confirma segunda temporada de Tremembé focada em Robinho - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Durante anúncio feito nesta sexta-feira (21/11), o Prime Video confirmou que Tremembé terá uma nova temporada. O seriado, conhecido por retratar os bastidores do “presídio dos famosos”, ainda não possui previsão de estreia, mas já revelou um diferencial importante: a trama vai mostrar a prisão do ex-atleta Robinho, que passou a cumprir pena no Brasil após condenação na Itália.

A novidade foi compartilhada por Marina Ruy Barbosa nas redes sociais. A atriz comemorou a confirmação ao escrever: “Me ligaram direto de Tremembé. E dessa vez não era golpe. Chegou a confirmação que vocês estavam esperando! #TREMEMBE2”. No material divulgado, aparecem imagens da chegada do ex-jogador ao presídio, onde já estão outros detentos que ganharam notoriedade nacional.

A série é inspirada nos livros do jornalista Ullisses Campbell e retrata o cotidiano de nomes como Suzane von Richthofen e o casal Alexandre Nardoni e Anna Jatobá.

Robinho, condenado por estupro coletivo ocorrido em 2013, recebeu sentença de nove anos e teve a decisão homologada pela Justiça brasileira. Após deixar Tremembé, o ex-jogador foi transferido para o Centro de Ressocialização de Limeira, onde, segundo informações, deverá trabalhar na horta da unidade.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O post Prime Video confirma segunda temporada de Tremembé focada em Robinho foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Tremembé dá nó na justiça: ex-detenta processa Amazon e pede indenização de R$ 3 milhões
Séries

Tremembé dá nó na justiça: ex-detenta processa Amazon e pede indenização de R$ 3 milhões
5 séries de true crime que você precisa assistir se gostou de "Tremembé'
séries true crime

5 séries de true crime que você precisa assistir se gostou de "Tremembé'

Compartilhe

Tags