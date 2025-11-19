Tremembé dá nó na justiça: ex-detenta processa Amazon e pede indenização de R$ 3 milhões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A série Tremembé, sucesso recente do Prime Video, virou alvo de polêmica judicial. Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida como Sandrão, interpretada na trama por Letícia Rodrigues, entrou com processo contra a Amazon. Ela afirma que a produção causou danos morais, ultrapassou os limites da liberdade de expressão e violou seus direitos de imagem, pedindo uma indenização de R$ 3 milhões. As informações foram divulgadas pelo jornalista Gabriel Vaquer do portal f5.

Na ação, Sandrão alega que a série apresenta mentiras sobre sua participação em crimes, especialmente no sequestro e assassinato de um adolescente de 14 anos. Para ela, a versão dramatizada distorceu fatos importantes de sua vida. A ex-namorada de Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga se sente injustiçada pela retratação na produção.

Produzida pela Paranoid para o Amazon MGM Studios, Tremembé retrata a vida de criminosos famosos dentro da prisão, como Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), os irmãos Daniel Cravinhos (Felipe Simas) e Christian Cravinhos (Kelner Macêdo), Anna Jatobá (Bianca Comparato), Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi) e Elize Matsunaga (Carol Garcia). A série é inspirada em livros de true crime escritos por Ulisses Campbell, que também assina o roteiro ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berber e Maria Isabel Iorio.

Dirigida por Vera Egito (geral) e Daniel Lieff (episódios), a produção estreou em 31 de outubro no Prime Video. Agora, com o processo de Sandrão, a história por trás das grades ganha outra camada: a da disputa legal entre a vida real e sua dramatização para a tela.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br