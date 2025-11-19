fechar
Tremembé dá nó na justiça: ex-detenta processa Amazon e pede indenização de R$ 3 milhões

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/11/2025 às 21:45
A série Tremembé, sucesso recente do Prime Video, virou alvo de polêmica judicial. Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida como Sandrão, interpretada na trama por Letícia Rodrigues, entrou com processo contra a Amazon. Ela afirma que a produção causou danos morais, ultrapassou os limites da liberdade de expressão e violou seus direitos de imagem, pedindo uma indenização de R$ 3 milhões. As informações foram divulgadas pelo jornalista Gabriel Vaquer do portal f5.

Na ação, Sandrão alega que a série apresenta mentiras sobre sua participação em crimes, especialmente no sequestro e assassinato de um adolescente de 14 anos. Para ela, a versão dramatizada distorceu fatos importantes de sua vida. A ex-namorada de Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga se sente injustiçada pela retratação na produção.

Produzida pela Paranoid para o Amazon MGM Studios, Tremembé retrata a vida de criminosos famosos dentro da prisão, como Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), os irmãos Daniel Cravinhos (Felipe Simas) e Christian Cravinhos (Kelner Macêdo), Anna Jatobá (Bianca Comparato), Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi) e Elize Matsunaga (Carol Garcia). A série é inspirada em livros de true crime escritos por Ulisses Campbell, que também assina o roteiro ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berber e Maria Isabel Iorio.

Dirigida por Vera Egito (geral) e Daniel Lieff (episódios), a produção estreou em 31 de outubro no Prime Video. Agora, com o processo de Sandrão, a história por trás das grades ganha outra camada: a da disputa legal entre a vida real e sua dramatização para a tela.

