A Disputa pela verdade em ‘A Nona Vida de Louis Drax’ no Prime Video
No Prime Video, A Nona Vida de Louis Drax apresenta a trajetória de um garoto de nove anos que, após uma série de incidentes misteriosos ao longo da infância, sofre uma queda em um penhasco durante seu aniversário e entra em coma.
A partir desse evento, o médico Allan Pascal passa a investigar o caso, buscando compreender não apenas o acidente, mas também o histórico de situações incomuns que marcaram a vida do menino.
Enquanto o paciente permanece inconsciente, a narrativa alterna entre a investigação científica e os acontecimentos que antecederam o acidente, revelando relações familiares complexas e comportamentos que levantam suspeitas. A mãe de Louis, fragilizada, demonstra sofrer com o trauma constante, enquanto o pai se torna peça-chave na busca por respostas.
O filme propõe uma abordagem que mescla drama psicológico e mistério, mantendo a condução da história centrada em segredos, revelações e na tensão entre realidade e imaginação.
