Mãe solo de 40 Anos vive romance inesperado com astro pop
Clique aqui e escute a matéria
O filme Uma Ideia de Você, disponível no Prime Video, acompanha Solène, uma mulher de 40 anos que administra uma galeria de arte e se dedica à criação da filha adolescente. A rotina muda quando ela decide acompanhá-la a um festival de música e acaba conhecendo Hayes Campbell, jovem de 24 anos e vocalista de uma das bandas mais populares do momento.
O encontro casual resulta em uma aproximação que dá início a um relacionamento improvável entre pessoas de mundos muito diferentes.
A narrativa explora temas ligados à construção de identidade, amadurecimento afetivo e às dificuldades que cercam uma vida pública marcada pelo assédio de fãs e pela pressão constante da mídia. Inspirado no livro de Robinne Lee, o roteiro desenvolve o impacto da fama na privacidade e nas escolhas pessoais.
Com cerca de 115 minutos e direção de Michael Showalter, o longa combina elementos de drama, romance e comédia para retratar como relações podem surgir em momentos inesperados, mesmo diante de obstáculos sociais e emocionais.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br