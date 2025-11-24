fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/11/2025 às 17:54
Mãe solo de 40 Anos vive romance inesperado com astro pop - Observatório da TV

O filme Uma Ideia de Você, disponível no Prime Video, acompanha Solène, uma mulher de 40 anos que administra uma galeria de arte e se dedica à criação da filha adolescente. A rotina muda quando ela decide acompanhá-la a um festival de música e acaba conhecendo Hayes Campbell, jovem de 24 anos e vocalista de uma das bandas mais populares do momento.

O encontro casual resulta em uma aproximação que dá início a um relacionamento improvável entre pessoas de mundos muito diferentes.

A narrativa explora temas ligados à construção de identidade, amadurecimento afetivo e às dificuldades que cercam uma vida pública marcada pelo assédio de fãs e pela pressão constante da mídia. Inspirado no livro de Robinne Lee, o roteiro desenvolve o impacto da fama na privacidade e nas escolhas pessoais.

Com cerca de 115 minutos e direção de Michael Showalter, o longa combina elementos de drama, romance e comédia para retratar como relações podem surgir em momentos inesperados, mesmo diante de obstáculos sociais e emocionais.

