O conflito no rúgbi em filme com casal gay no Prime Video
No Prime Video, Ao Seu Lado apresenta a rotina de um time de rúgbi gay, o South London Stags, mostrando como relações pessoais e competitividade esportiva se cruzam dentro e fora do campo. A trama acompanha dois jogadores que, após uma festa marcada por bebidas e descontração, iniciam um relacionamento secreto.
A decisão de manter o romance escondido cria tensão entre responsabilidades esportivas e a necessidade de proteger suas trajetórias pessoais.
Enquanto o time enfrenta momentos instáveis em campeonatos e oscilações de desempenho, o ambiente interno também se torna mais frágil. O temor de que o relacionamento venha à tona coloca os atletas diante de dilemas emocionais e práticos, especialmente em um esporte marcado por intensidade física e convivência constante.
O filme constrói uma narrativa que examina como escolhas privadas podem impactar toda uma equipe, abordando camaradagem, identidade e os desafios enfrentados em um cenário competitivo.
