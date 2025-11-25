Industry retorna em janeiro: HBO revela data e teaser da 4ª temporada

As gravações terminaram em agosto, e o quarto ano terá oito episódios. Porém, uma ausência chamou atenção. Harry Lawtey não retorna, já que um conflito de agenda impediu sua participação. Ainda assim, o elenco segue robusto, com nomes como Myha’la, Marisa Abela, Ken Leung, Conor MacNeill, Sagar Radia, Kit Harington, Sarah Goldberg, Miriam Petche, Indy Lewis, Adam Levy, Sarah Parish, Trevor White, Elena Saurel, Irfan Shamji, Andrew Havill, Roger Barclay, Fady Elsayed e Fiona Button.

O criador da série, Konrad Key, já trabalhava nos roteiros desde outubro de 2024. Assim, a nova fase promete aprofundar ainda mais os bastidores do mercado financeiro. A trama segue um grupo de jovens que tenta sobreviver em um banco de investimento de Londres. Porém, conforme eles avançam, a cultura corporativa marcada por ego, sexo e drogas embaralha papéis e transforma colegas em rivais.

Agora, com a data oficial, os fãs podem se preparar. Afinal, Industry volta pronta para mostrar que, no mundo das finanças, limites nunca são claros.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br