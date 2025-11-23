5 séries de sucesso da HBO são oficialmente renovadas
Clique aqui e escute a matéria
A HBO anunciou oficialmente a renovação de cinco produções que vêm impulsionando a audiência e fortalecendo o catálogo da plataforma. O comunicado foi feito por Casey Bloys, presidente e CEO de Conteúdo da HBO e Max, durante uma apresentação à imprensa em Nova Iorque.
Entre os destaques está Task, criação de Brad Ingelsby e protagonizada por Mark Ruffalo, que retorna após conquistar aclamação crítica e se tornar um dos dramas mais comentados da emissora.
Além dela, outras quatro séries também garantiram novas temporadas, todas com desempenhos significativos em suas categorias. Confira a lista de renovações confirmadas:
- Task – 2ª temporada confirmada
- The Chair Company – 2ª temporada confirmada
- I Love LA – 2ª temporada confirmada
- A Knight of the Seven Kingdoms – 2ª temporada confirmada
- House of the Dragon – 4ª temporada confirmada
As comédias The Chair Company e I Love LA seguem em expansão, com forte crescimento de público desde suas estreias. Já no universo de fantasia, A Knight of the Seven Kingdoms assegurou continuidade antes mesmo de sua primeira temporada ir ao ar, e House of the Dragon reforça sua força ao garantir mais um ciclo enquanto a terceira temporada se prepara para chegar em 2026.
Com renovações que abrangem drama, comédia e fantasia épica, a HBO mostra que segue apostando em narrativas de grande impacto e em títulos que conquistaram um público fiel.