5 séries de sucesso da HBO são oficialmente renovadas

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/11/2025 às 20:30
A HBO anunciou oficialmente a renovação de cinco produções que vêm impulsionando a audiência e fortalecendo o catálogo da plataforma. O comunicado foi feito por Casey Bloys, presidente e CEO de Conteúdo da HBO e Max, durante uma apresentação à imprensa em Nova Iorque.

Entre os destaques está Task, criação de Brad Ingelsby e protagonizada por Mark Ruffalo, que retorna após conquistar aclamação crítica e se tornar um dos dramas mais comentados da emissora.

Além dela, outras quatro séries também garantiram novas temporadas, todas com desempenhos significativos em suas categorias. Confira a lista de renovações confirmadas:

  • Task – 2ª temporada confirmada
  • The Chair Company – 2ª temporada confirmada
  • I Love LA – 2ª temporada confirmada
  • A Knight of the Seven Kingdoms – 2ª temporada confirmada
  • House of the Dragon – 4ª temporada confirmada

As comédias The Chair Company e I Love LA seguem em expansão, com forte crescimento de público desde suas estreias. Já no universo de fantasia, A Knight of the Seven Kingdoms assegurou continuidade antes mesmo de sua primeira temporada ir ao ar, e House of the Dragon reforça sua força ao garantir mais um ciclo enquanto a terceira temporada se prepara para chegar em 2026.

Com renovações que abrangem drama, comédia e fantasia épica, a HBO mostra que segue apostando em narrativas de grande impacto e em títulos que conquistaram um público fiel.

