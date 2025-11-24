Sérgio Malheiros entra em Êta Mundo Melhor! para tirar Dita do fundo do poço

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sérgio Malheiros, ator, vai entrar em Êta Mundo Melhor! como Lourival, o grande salvador de Dita (Jeniffer Nascimento). A mocinha vai passar por inúmeros perrengues por causa dos vilões da trama.

Tudo começa quando Dita fica abalada com a “gravidez” de Zulma (Heloísa Périssé), que monta a farsa para prender Candinho (Sergio Guizé) de vez. Ele também fica meloso com a possibilidade de ser pai novamente e vai deixar a cantora um pouco de lado.

Outro que também vai prejudicar Dita é Ernesto (Eriberto Leão). Ele simplesmente vai barrar a gravação do primeiro disco dela, como forma de também atingir Candinho. Vendo o sonho ir para o ralo, a mocinha fica desesperada.

O salvador da pátria acaba sendo Lourival, um poderoso empresário no ramo da música, que fica encantado com a voz poderosa de Dita. Ele afirma para ela que vai transformá-la em uma grande cantora do país, segundo a coluna Play, do jornal O Globo.

