Saiba detalhes da homenagem da Globo para Lázaro Ramos
Lázaro Ramos, ator, vai ganhar uma homenagem especial no Globo Repórter Personalidades, na próxima sexta-feira (28). Inúmeras entrevistas foram selecionadas para marcar a atração.
No comando de Sandra Annenberg, a jornalista viajou a Salvador para conhecer as particularidades do ator, que vai receber depoimentos de familiares, como a esposa do ator, Taís Araújo.
E, claro, os inúmeros amigos famosos que Lázaro acumulou na carreira, como Gustavo Falcão, Vladimir Brichta e Wagner Moura. “Quando eu conheci o Lázaro, o vi fazendo uma peça. Foi uma coisa muito forte vê-lo. Eu parei de prestar atenção na peça e ficava só olhando para ele. Ao ponto de a peça acabar e eu ir procurá-lo no camarim sem saber o que dizer para ele. E eu disse: ‘Eu quero ser seu amigo’. A gente transcende o negócio de ser amigo. Lázaro para mim é meu irmão”, explicou Wagner.
Vladimir Brichta também rasgou elogios para o ator. “Eu acompanho Lazinho diretor, ator, escritor, entrevistador e me encanto com tudo. Ao mesmo tempo eu conheço o Lazinho íntimo e ele conhece a mim, a ponto de trocarmos conselhos muito íntimos. Ele é uma pessoa extremamente amorosa”, disse.
