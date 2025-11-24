fechar
Globo aposta alto na estreia de novela vertical com Jade Picon no elenco; saiba detalhes!

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/11/2025 às 8:25
A TV Globo está prestes a fazer história novamente na teledramaturgia brasileira com a estreia de Tudo Por Uma Segunda Chance, sua primeira novela pensada e gravada integralmente no formato vertical.

A produção, destinada ao consumo em telas de celular, chega às redes sociais e ao Globoplay na próxima terça-feira(25), e a expectativa é grande, especialmente pelo retorno de Jade Picon em um papel de destaque, agora como a grande vilã da trama.

“Tudo Por Uma Segunda Chance” é classificada pela emissora como um microdrama e seguirá o formato que já é febre em países asiáticos e até no Brasil. A novela terá um total de 50 capítulos, cada um com uma duração curta de 2 a 3 minutos.

A cada semana, sempre às terças-feiras, serão lançados 10 novos episódios em todas as redes sociais da TV Globo (TikTok, Instagram, YouTube, X e Facebook), além do Globoplay, garantindo um consumo rápido e totalmente adaptado à rotina digital do público. No elenco, além de Jade Picon, Daniel Rangel e Débora Ozório, a novela conta com um time de veteranos de peso, como Beth Goulart, Vanessa Gerbelli, Marcos Winter e Leonardo Brício.

