Desacreditada como atriz, Jade Picon diz que não tem medo de críticas em nova novela
Jade Picon, atriz, confessou que não tem receio de ser novamente detonada pelo seu desempenho em uma trama. No elenco de Tudo Por Uma Segunda Chance, novela vertical da Globo que estreia dia 25 de novembro, ela se encontra madura sobre o assunto.
“Sempre digo que crítica faz parte do processo. Ainda mais quando você se propõe a fazer algo novo. O formato é diferente, desperta curiosidade e, naturalmente, surgem opiniões diversas. E como artista, crescer também é saber lidar com isso e tá tudo bem”, desabafou em entrevista ao jornal O Globo.
Na mesma entrevista, Jade traça o perfil da vilã Soraia, sua personagem na trama, que nutre um sentimento de inveja pela amiga Paula (Debora Ozório), a ponto de querer o namorado dela, Raul (Daniel Rangel).
“Existe nela uma vulnerabilidade que não aparece de imediato. É aquela pessoa que construiu uma armadura para se proteger, mas que deixa escapar algumas rachaduras ao longo da história. Ela é imprevisível, sedutora e determinada, e acho que o mais interessante é entender de onde vêm essas escolhas dela”, explicou.
