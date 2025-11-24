Com saudade de polêmicas, Band arma plano para voltar com CQC

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Band está empolgada em resgatar o programa CQC em sua grade em 2026. Por isso, já existe uma consulta com o mercado publicitário para viabilizar um possível retorno. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Em 2026, o ano será bastante movimentado com Copa do Mundo e eleições presidenciais. Para a Band, solo perfeito para o retorno da atração, marcada por muitas polêmicas, criatividade e safra de novos talentos da TV, como Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Monica Iozzi, Rafael Cortez e outros.

Quem deu a ideia de um possível retorno da atração foi o novo diretor artístico da Band, Guilhermo Pendino. A atração sempre trouxe um enfoque sobre a política com humor, o que agradava muitos jovens em frente à TV.

O CQC permaneceu oito temporadas na Band, entre 2008 e 2015. Começou com Marcelo Tas no comando, mas o ator e apresentador Dan Stulbach já liderou a atração na emissora.

