Cacau Protássio, de Avenida Brasil, dá opinião sincera sobre ser substituída em sequência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Cacau Protássio, que fez a Zezé na versão original de Avenida Brasil, não esconde a sua alegria com uma possível continuação da trama.

“Nossa, mãe, você já imaginou ‘Avenida Brasil 2’? Eu ia amar se fosse chamada para fazer. Óbvio que quero fazer a Zezé”, disse em entrevista para a Folha de S. Paulo.

Sincera, a atriz também confessou que vai sentir “ciúmes”, caso outra atriz seja chamada para fazer o papel. “Ah… teria ciúmes, sim, mas também ficaria feliz se tivesse uma irmã, uma atriz maneira fazendo”, confessou.

Na mesma entrevista, Cacau Protássio afirmou que a personagem foi um grande divisor de águas na sua carreira. Começou pequena e acabou roubando a cena.

“Eu tenho uma vida antes e outra depois dela. Sou muito devota da Zezé. Ela que me fez ser vista, ser conhecida, e me levou para outros programas, para o cinema, para onde estou hoje”, disse.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br