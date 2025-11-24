Cacau Protássio, de Avenida Brasil, dá opinião sincera sobre ser substituída em sequência
Cacau Protássio, que fez a Zezé na versão original de Avenida Brasil, não esconde a sua alegria com uma possível continuação da trama.
“Nossa, mãe, você já imaginou ‘Avenida Brasil 2’? Eu ia amar se fosse chamada para fazer. Óbvio que quero fazer a Zezé”, disse em entrevista para a Folha de S. Paulo.
Sincera, a atriz também confessou que vai sentir “ciúmes”, caso outra atriz seja chamada para fazer o papel. “Ah… teria ciúmes, sim, mas também ficaria feliz se tivesse uma irmã, uma atriz maneira fazendo”, confessou.
Na mesma entrevista, Cacau Protássio afirmou que a personagem foi um grande divisor de águas na sua carreira. Começou pequena e acabou roubando a cena.
“Eu tenho uma vida antes e outra depois dela. Sou muito devota da Zezé. Ela que me fez ser vista, ser conhecida, e me levou para outros programas, para o cinema, para onde estou hoje”, disse.
