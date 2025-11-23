fechar
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/11/2025 às 8:10
Nesta segunda-feira (24), às 22h25, na Tela Quente, a TV Globo exibe o filme Desaparecida.

Ficha Técnica:

Desaparecida

Título Original: Missing

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2023

Diretor: Will Merrick, Nicholas D. Johnson

Elenco: Daniel Henney, Joaquim de Almeida, Amy Landecker

Classe: Mistério

Sinopse:

A mãe de June desaparece durante as férias na Colômbia com o novo namorado, e sua busca por respostas acaba dificultada pela burocracia internacional.

