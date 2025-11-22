fechar
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/11/2025 às 8:31
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo - Observatório da TV

Neste domingo (23), às 12h30, na Temperatura Máxima, a TV Globo exibe o filme Space Jam: Um Novo Legado.

Ficha Técnica:

Space Jam: Um Novo Legado

Título Original: Space Jam: A New Legacy

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2021

Diretor: Malcolm D. Lee

Elenco: Cedric Joe, Don Cheadle, Lebron James, Sonequa Martin-Green

Classe: Animação, Aventura

Sinopse:

Uma inteligência artificial maligna sequestra o filho do famoso jogador de basquete LeBron James, que tem que trabalhar com Pernalonga para ganhar uma partida.

