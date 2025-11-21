fechar
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/11/2025 às 16:36
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado - Observatório da TV

Neste sábado (22), às 14h40, na Sessão de Sábado, a TV Globo exibe o filme Milagre Do Destino.

Ficha Técnica:

Milagre Do Destino

Título Original: Milagre do Destino

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2025

Diretor: Alexandre Klemperer

Elenco: Rhaisa Batista, Dani Gondim

Classe: Drama

Sinopse:

A história da luta contra o câncer e da surpresa de Marina Alves ao descobrir uma irmã durante as buscas por um doador compatível de medula óssea.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

