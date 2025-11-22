fechar
Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/11/2025 às 8:15
Neste domingo (23), às 13h45, no Cine Maior, a Record TV exibe o filme Dupla Explosiva.

Ficha Técnica:

Dupla Explosiva

Título Original: The Hitman’s Bodyguard

Elenco: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Elodie Yung, Gary Oldman, Richard E. Grant e Roy Hill.

Gênero: Ação

Distribuidora: California Filmes 

Sinopse:

O principal guarda-costas do mundo possui um novo cliente: um assassino de aluguel que precisa testemunhar na Corte Internacional de Justiça. Por anos, eles estavam em lados opostos, mas agora precisam atuar juntos. Para isso, terão que colocar as diferenças de lado se quiserem chegar ao julgamento a tempo.  

