Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/11/2025 às 8:41
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira - Observatório da TV

Nesta segunda-feira (24), às 15h25, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Mais que Vencedores.

Ficha Técnica:

Mais que Vencedores

Título Original: Overcomer

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2019

Diretor: Alex Kendrick

Elenco: Alex Kendrick, Arin Thompson, Cameron Arnet, Shari Wiedman, Priscilla Shirer

Classe: Drama, Esporte

Sinopse:

Um treinador de basquete do ensino médio se voluntaria para treinar uma adolescente com dificuldades na corrida de longa distância.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

