Filme retrata juventude de Renato Russo e a formação do rock de Brasília
Somos Tão Jovens, disponível na Netflix, apresenta a trajetória inicial de Renato Manfredini Jr., antes de se tornar o icônico Renato Russo, vocalista da Legião Urbana. A narrativa acompanha sua adolescência em Brasília, quando o jovem enfrenta uma doença óssea que o afasta temporariamente da escola e o incentiva a dedicar-se mais intensamente à música e à escrita.
Durante esse período, Renato começa a compor e desenvolve sua visão crítica sobre arte, comportamento e sociedade.
O filme também retrata o surgimento da banda Aborto Elétrico, que mais tarde daria origem à Legião Urbana. Inserido no cenário da capital brasileira no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, o longa mostra os conflitos pessoais, mudanças culturais e efervescência política que influenciaram a formação de um dos nomes mais marcantes do rock nacional.
A obra oferece uma visão cronológica sobre como o ambiente urbano e as experiências individuais moldaram o músico que se tornaria referência para gerações posteriores.
