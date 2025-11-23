Drama romeno mostra até onde um pai pode ir para salvar o filho
O Pai que Move Montanhas, disponível na Netflix, acompanha Mircea, um ex-agente de serviços de inteligência romeno que se vê diante de uma situação devastadora quando seu filho desaparece durante uma caminhada nas montanhas.
Inconformado com o ritmo das buscas oficiais, ele decide organizar sua própria operação de resgate, mobilizando recursos, pessoas e conhecimento técnico para alcançar o local onde acredita que o jovem possa estar.
A narrativa mostra os desafios impostos pelo clima extremo, as dificuldades de comunicação e os limites físicos envolvidos em operações desse tipo. À medida que o tempo avança, a jornada ganha contornos pessoais, revelando o peso psicológico e emocional que a situação exerce sobre o protagonista e sua família.
O filme também retrata como a esperança, a culpa e a determinação podem se cruzar em contextos de crise profunda, levantando questionamentos sobre responsabilidade, laços familiares e até onde uma pessoa pode chegar em nome do amor e da sobrevivência.
