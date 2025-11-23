Filme com Julia Roberts aborda acusações, segredos e reputações em risco
Clique aqui e escute a matéria
Depois da Caçada, disponível no Prime Video, apresenta um drama intenso ambientado em uma instituição acadêmica de elite.
A história acompanha Alma, interpretada por Julia Roberts, uma professora respeitada que vê seu cotidiano abalado quando sua aluna Maggie, vivida por Ayo Edebiri, acusa o estudante Hank, papel de Andrew Garfield, de agressão. A denúncia cria uma atmosfera de tensão dentro da universidade e desperta debates sobre poder, verdade e os limites das relações acadêmicas.
A investigação interna acaba revelando que Alma também esconde um episódio de seu passado que pode comprometer sua carreira e sua credibilidade. O filme apresenta discussões relevantes sobre cultura do cancelamento, repercussões públicas de acusações e a rapidez com que reputações podem ser quebradas diante de julgamentos coletivos.
Com atuações marcantes e diálogos fortes, a produção destaca como conflitos pessoais podem se transformar em explosões sociais em ambientes competitivos e altamente expostos.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br