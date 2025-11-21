Filme com Julia Roberts aborda acusações, segredos e reputações em risco

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/11/2025 às 14:47
Depois da Caçada, disponível no Prime Video, apresenta um drama intenso ambientado em uma instituição acadêmica de elite.

A história acompanha Alma, interpretada por Julia Roberts, uma professora respeitada que vê seu cotidiano abalado quando sua aluna Maggie, vivida por Ayo Edebiri, acusa o estudante Hank, papel de Andrew Garfield, de agressão. A denúncia cria uma atmosfera de tensão dentro da universidade e desperta debates sobre poder, verdade e os limites das relações acadêmicas.

A investigação interna acaba revelando que Alma também esconde um episódio de seu passado que pode comprometer sua carreira e sua credibilidade. O filme apresenta discussões relevantes sobre cultura do cancelamento, repercussões públicas de acusações e a rapidez com que reputações podem ser quebradas diante de julgamentos coletivos.

Com atuações marcantes e diálogos fortes, a produção destaca como conflitos pessoais podem se transformar em explosões sociais em ambientes competitivos e altamente expostos.

