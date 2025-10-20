fechar
Política em Brasília | Notícia

Presidente Lula volta a mandar recados às bandas da Casa Branca, defendendo uma ‘zona de paz’

Presidente eleito da Bolívia defende contratos de gás com o Brasil enquanto a primeira-dama brasileira articula envio de mantimentos para palestinos

Por Romoaldo de Souza Publicado em 20/10/2025 às 17:27
Contra a intromissão estrangeira, Lula defende criação de uma 'zona de paz'
Contra a intromissão estrangeira, Lula defende criação de uma 'zona de paz' - Ricardo Stuckert/Planalto

Clique aqui e escute a matéria

TORNEIRAS ABERTAS
Ao contrário do “socialista” Evo Morales (Evo Povo) — que ameaçou suspender o fornecimento de gás natural ao Brasil — isso em meio a negociações com o amigo Lula da Silva (PT) — o presidente eleito de Bolívia, Rodrigo Paz (Democracia Cristã), disse que seu governo “nasce para cumprir contratos”.

15 HORAS DEPOIS
Lula enviou uma carta a Rodrigo Paz, afirmando que a Bolívia “é parceira fundamental do Brasil na construção de uma América do Sul mais integrada”.

‘ZONA DE PAZ’
Às vésperas de um possível encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), Lula afirmou a dezenas de novos embaixadores que “intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar.”

FOGOS DE ARTIFÍCIO…
…ainda que imaginários, foram vistos no rumo da Península dos Ministros, onde fica a casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil). O “cheiro de pólvora” que vinha da R. O. [residência oficial] trazia uma declaração do senador: “A autorização do Ibama reafirma que é possível conciliar crescimento econômico e preservação ambiental, garantindo que os benefícios dessa atividade cheguem às populações locais e fortaleçam a soberania energética nacional”.

UM DOS PRIMEIROS
Alcolumbre foi quem mais azucrinou o governo para que fosse concedida autorização para pesquisas de petróleo na Margem Equatorial, bem na foz do Amazonas. “Isso será muito bom para meu Amapá”.

ALIANÇA GLOBAL CONTRA FOME
A primeira-dama, Rosângela da Silva, articula que os países-membros da organização realizem uma campanha mundial para arredar donativos e mantimentos para os palestinos.

DISTANTE 600M
Empoderada como se acha, Rosângela da Silva poderia pedir autorização ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e fazer subir um drone carregando cestas básicas [nem que fizesse mais de uma viagem]. A 600 metros do portão do Palácio da Alvorada — onde ela mora com o marido — há uma pequena favela de catadores de papel que resiste às intempéries da fome e à desatenção das autoridades.

‘COMER, REZAR, AMAR’
O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso parte para uma semana de retiro espiritual, em lugar incerto e não sabido. A coluna recomenda assistir, antes de viajar, ao filme dirigido por Ryan Murphy, com Julia Roberts [Elizabeth Gilbert], Javier Bardem [Felipe] e a belíssima Tuva Novotny [Sofi]. A trilha sonora de Dario Marianelli inclui “Samba da Bênção”, na voz de Bebel Gilberto: “É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração”. (Vinicius de Moraes)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

PENSE NISSO!
Uma frase marcou o discurso do presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz: “É inadmissível que um país pequeno como o nosso [do tamanho do Mato Grosso], com uma população relativamente pequena [um pouco menos que a da Bahia], não consigamos repartir nossas riquezas gerando emprego e renda” em vez de insistir com programas sociais, sem prazo determinado de duração.

Defensor de cumprimentos de contratos, Paz se prepara para a próxima reunião do Mercosul — a Bolívia já assinou protocolo de adesão. Vai defender integração do continente no quesito negócios, sem chorumelas.

O continente está precisando de políticos, assim.

Pense nisso!



Leia também

Sucessos do terror voltam às telonas por R$ 12 no Halloween, incluindo 'Tubarão' em IMAX
CINEMA

Sucessos do terror voltam às telonas por R$ 12 no Halloween, incluindo 'Tubarão' em IMAX
'A Primavera' filma o Recife em um delírio poético
CINEMA

'A Primavera' filma o Recife em um delírio poético

Compartilhe

Tags