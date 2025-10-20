Presidente Lula volta a mandar recados às bandas da Casa Branca, defendendo uma ‘zona de paz’
Presidente eleito da Bolívia defende contratos de gás com o Brasil enquanto a primeira-dama brasileira articula envio de mantimentos para palestinos
TORNEIRAS ABERTAS
Ao contrário do “socialista” Evo Morales (Evo Povo) — que ameaçou suspender o fornecimento de gás natural ao Brasil — isso em meio a negociações com o amigo Lula da Silva (PT) — o presidente eleito de Bolívia, Rodrigo Paz (Democracia Cristã), disse que seu governo “nasce para cumprir contratos”.
15 HORAS DEPOIS
Lula enviou uma carta a Rodrigo Paz, afirmando que a Bolívia “é parceira fundamental do Brasil na construção de uma América do Sul mais integrada”.
‘ZONA DE PAZ’
Às vésperas de um possível encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), Lula afirmou a dezenas de novos embaixadores que “intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar.”
FOGOS DE ARTIFÍCIO…
…ainda que imaginários, foram vistos no rumo da Península dos Ministros, onde fica a casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil). O “cheiro de pólvora” que vinha da R. O. [residência oficial] trazia uma declaração do senador: “A autorização do Ibama reafirma que é possível conciliar crescimento econômico e preservação ambiental, garantindo que os benefícios dessa atividade cheguem às populações locais e fortaleçam a soberania energética nacional”.
UM DOS PRIMEIROS
Alcolumbre foi quem mais azucrinou o governo para que fosse concedida autorização para pesquisas de petróleo na Margem Equatorial, bem na foz do Amazonas. “Isso será muito bom para meu Amapá”.
ALIANÇA GLOBAL CONTRA FOME
A primeira-dama, Rosângela da Silva, articula que os países-membros da organização realizem uma campanha mundial para arredar donativos e mantimentos para os palestinos.
DISTANTE 600M
Empoderada como se acha, Rosângela da Silva poderia pedir autorização ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e fazer subir um drone carregando cestas básicas [nem que fizesse mais de uma viagem]. A 600 metros do portão do Palácio da Alvorada — onde ela mora com o marido — há uma pequena favela de catadores de papel que resiste às intempéries da fome e à desatenção das autoridades.
‘COMER, REZAR, AMAR’
O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso parte para uma semana de retiro espiritual, em lugar incerto e não sabido. A coluna recomenda assistir, antes de viajar, ao filme dirigido por Ryan Murphy, com Julia Roberts [Elizabeth Gilbert], Javier Bardem [Felipe] e a belíssima Tuva Novotny [Sofi]. A trilha sonora de Dario Marianelli inclui “Samba da Bênção”, na voz de Bebel Gilberto: “É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração”. (Vinicius de Moraes)
PENSE NISSO!
Uma frase marcou o discurso do presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz: “É inadmissível que um país pequeno como o nosso [do tamanho do Mato Grosso], com uma população relativamente pequena [um pouco menos que a da Bahia], não consigamos repartir nossas riquezas gerando emprego e renda” em vez de insistir com programas sociais, sem prazo determinado de duração.
Defensor de cumprimentos de contratos, Paz se prepara para a próxima reunião do Mercosul — a Bolívia já assinou protocolo de adesão. Vai defender integração do continente no quesito negócios, sem chorumelas.
O continente está precisando de políticos, assim.
Pense nisso!