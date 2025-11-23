Comédia romântica mostra encontro inusitado em uma villa italiana
Amor em Verona, presente no catálogo da Netflix, é uma comédia romântica dirigida por Mark Steven Johnson e estrelada por Kat Graham e Tom Hopper. A protagonista, Julie, é uma professora de inglês apaixonada pela história de Romeu e Julieta que, logo após o término do namoro, decide realizar seu sonho de visitar Verona, na Itália.
Ao chegar à cidade, descobre que a villa que reservou está dupla-bookada e precisará dividir o espaço com Charlie, um britânico especialista em vinhos, interpretado por Hopper.
A convivência à força entre os dois, marcada por mal-entendidos e diferenças culturais, provoca uma série de momentos de tensão leve, rivalidade e convivência inesperada.
No decorrer da trama, as contradições entre seus sentimentos se intensificam, enquanto ambos aprendem a lidar com decepções amorosas, expectativas idealizadas e a possibilidade de recomeço. O cenário pitoresco de Verona adiciona charme à narrativa, reforçando o simbolismo romântico presente na peça shakespeariana.
