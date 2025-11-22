Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Clique aqui e escute a matéria
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.
Ficha Técnica:
Segunda-feira, 24/11/2025
Sessão da Tarde
Mais que Vencedores
Título Original: Overcomer
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2019
Diretor: Alex Kendrick
Elenco: Alex Kendrick, Arin Thompson, Cameron Arnet, Shari Wiedman, Priscilla Shirer
Classe: Drama, Esporte
Sinopse
Um treinador de basquete do ensino médio se voluntaria para treinar uma adolescente com dificuldades na corrida de longa distância.
Ficha Técnica:
Terça-feira, 25/11/2025
Sessão da Tarde
Incontrolável
Título Original: Unstoppable
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2010
Diretor: Tony Scott
Elenco: Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Kevin Dunn, Kevin Corrigan
Classe: Ação
Sinopse
Trem carregado de produtos tóxicos está desgovernado e um condutor e um maquinista experiente precisam evitar que uma cidade seja destruída.
Ficha Técnica:
Quarta-feira, 26/11/2025
Sessão da Tarde
MIB – Homens de Preto 3
Título Original: Men in Black 3
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2012
Diretor: Barry Sonnenfeld
Elenco: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement, Emma Thompson, Michael Stuhlbarg, Bill Hader
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Classe: Ficção Científica
Sinopse
O agente J viaja no tempo para impedir os planos de Boris, um alienígena que escapou de uma prisão lunar de segurança máxima e assassinou o agente K.
Ficha Técnica:
Quinta-feira, 27/11/2025
Sessão da Tarde
Mr. Church
Título Original: Mr. Church
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2024
Diretor: Bruce Beresford
Elenco: Britt Robertson, Christian Madsen, Eddie Murphy, Lucy Fry, Natascha Mcelhone, Xavier Samuel
Classe: Drama
Sinopse
A história de uma amizade que se desenvolve quando uma menina e sua mãe doente contratam os serviços de um cozinheiro talentoso.
Ficha Técnica:
Sexta-feira, 28/11/2025
Sessão da Tarde
Barraco de Família
Título Original: Barraco de Família
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2023
Diretor: Maurício Eça
Elenco: Cacau Protásio, Lellê, Jeniffer Nascimento
Classe: Drama, Comédia
Sinopse
Cleide recebe a visita de sua filha Kellen, uma funkeira de sucesso que, depois de um ano sem dar notícias, reaparece na vila suburbana onde a família mora.
Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br