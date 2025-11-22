fechar
Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/11/2025 às 8:41
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.

Segunda-feira, 24/11/2025

Mais que Vencedores

Título Original: Overcomer

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2019

Diretor: Alex Kendrick

Elenco: Alex Kendrick, Arin Thompson, Cameron Arnet, Shari Wiedman, Priscilla Shirer

Classe: Drama, Esporte

Sinopse

Um treinador de basquete do ensino médio se voluntaria para treinar uma adolescente com dificuldades na corrida de longa distância.

Terça-feira, 25/11/2025

Incontrolável

Título Original: Unstoppable

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2010

Diretor: Tony Scott

Elenco: Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Kevin Dunn, Kevin Corrigan

Classe: Ação

Sinopse

Trem carregado de produtos tóxicos está desgovernado e um condutor e um maquinista experiente precisam evitar que uma cidade seja destruída.

Quarta-feira, 26/11/2025

MIB – Homens de Preto 3

Título Original: Men in Black 3

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2012

Diretor: Barry Sonnenfeld

Elenco: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement, Emma Thompson, Michael Stuhlbarg, Bill Hader

Classe: Ficção Científica 

Sinopse

O agente J viaja no tempo para impedir os planos de Boris, um alienígena que escapou de uma prisão lunar de segurança máxima e assassinou o agente K.

Quinta-feira, 27/11/2025

Mr. Church

Título Original: Mr. Church

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2024

Diretor: Bruce Beresford

Elenco: Britt Robertson, Christian Madsen, Eddie Murphy, Lucy Fry, Natascha Mcelhone, Xavier Samuel

Classe: Drama

Sinopse

A história de uma amizade que se desenvolve quando uma menina e sua mãe doente contratam os serviços de um cozinheiro talentoso.

Sexta-feira, 28/11/2025

Barraco de Família

Título Original: Barraco de Família

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2023

Diretor: Maurício Eça

Elenco: Cacau Protásio, Lellê, Jeniffer Nascimento

Classe: Drama, Comédia

Sinopse

Cleide recebe a visita de sua filha Kellen, uma funkeira de sucesso que, depois de um ano sem dar notícias, reaparece na vila suburbana onde a família mora.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

