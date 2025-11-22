fechar
Observatório da Tv | Notícia

Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/11/2025 às 8:42
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (23), às 00h20, no Domingo Maior, a TV Globo exibe o filme Infiltrado na Klan.

Ficha Técnica:

Infiltrado na Klan

Título Original: Blackkklansman

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2018

Diretor: Spike Lee

Elenco: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold, Jasper Pääkkönen

Classe: Policial

Sinopse:

Ron, um policial negro do Colorado, consegue se infiltrar na Ku Klux Klan local, sabotando uma série de linchamentos e outros crimes de ódio dos racistas.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Cine Maior

Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Filmes

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Compartilhe

Tags