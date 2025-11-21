Tudo o que sabemos sobre a versão americana de Round 6

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

O fenômeno Round 6 vai atravessar o oceano e ganhar uma versão americana, e as primeiras informações já começam a dar forma ao novo capítulo da franquia. O projeto, ainda envolto em mistério, está nas mãos de ninguém menos que David Fincher, diretor por trás de obras marcantes como Se7en, Clube da Luta e Garota Exemplar. A produção terá Cate Blanchett em um papel de destaque, sendo até agora o único nome oficialmente confirmado no elenco.

Segundo o Collider, a série deve iniciar suas filmagens no primeiro trimestre de 2026, o que colocaria o lançamento em uma janela provável para 2028. A listagem publicada pela Film and Television Industry Alliance indica a data: 26 de fevereiro de 2026, com gravações em Los Angeles. Essa mesma listagem também confirma Fincher como diretor e reúne nomes importantes do projeto original, incluindo Hwang Dong-hyuk e a produtora Kim Ji-yeon, agora atuando como produtores ao lado de Fincher, Zeus Zamani e Rhett Giles. O roteiro ficará nas mãos de Dennis Kelly.

A nova atração, provisoriamente intitulada Round 6: America, não deve ter ligação direta com a versão coreana. Os rumores apontam para um elenco majoritariamente ocidental e uma trama ambientada no mesmo universo, mas narrada sob a perspectiva dos jogos realizados nos Estados Unidos. De acordo com a descrição oficial, será uma “versão americana da série coreana de sucesso”, sugerindo que os eventos ocorram após o final da série original.

A Netflix não revelou quais serão os desafios, se haverá novos formatos de jogos ou se o spin-off trará alguma ruptura criativa. Considerando o impacto global de Round 6, é possível que a adaptação americana tente equilibrar repetição e inovação: entregar ao público o que ele reconhece enquanto abre espaço para o estilo sombrio e psicológico de Fincher.

A aposta faz sentido. Round 6 se tornou o maior sucesso da história da plataforma ao combinar crítica social, violência calculada e jogos mortais inspirados em competições infantis. Na trama original, pessoas devastadas por dívidas entravam em uma competição brutal com promessa de riqueza, mas enfrentavam rounds nos quais perder significava morrer. Agora, resta saber como essa dinâmica será transportada para o contexto americano e que novas perguntas essa versão pretende levantar.

Assim, Round 6: America permanece envolto em curiosidade e expectativa. Com Fincher à frente e Cate Blanchett no elenco, o interesse só tende a crescer até a estreia finalmente ganhar data.