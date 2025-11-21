Romance turbulento com Dylan Sprouse e Virginia Gardner conquista público
Belo Desastre, disponível no Prime Video, acompanha Abby Abernathy, jovem que inicia uma nova fase de sua vida ao entrar na faculdade com o objetivo de se afastar de um passado complicado. Logo ao chegar ao campus, ela conhece Travis Maddox, lutador carismático que participa de combates clandestinos para custear seus estudos.
Ao perceber que Abby não se deixa impressionar facilmente, ele propõe uma aposta: caso perca sua próxima luta, deverá ficar um mês longe das competições; se ganhar, ela terá de morar com ele por trinta dias.
A convivência forçada revela conflitos internos, experiências dolorosas do passado e desafios emocionais que influenciam diretamente o relacionamento entre os dois.
A narrativa se desenvolve a partir da tensão entre reputação, segredos e recomeços, destacando como ambos lutam para superar marcas pessoais. O filme é baseado no livro de Jamie McGuire e explora temas comuns à fase universitária e à entrada na vida adulta.
