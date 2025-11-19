Filme aborda Alzheimer e laços familiares em viagem decisiva no Prime Video
O filme Nunca Te Esquecerei, disponível no Prime Video, acompanha a trajetória de Amadeus, um homem que enfrenta o avanço do Alzheimer e passa a depender cada vez mais da família.
A história ganha força quando sua neta, Matilda, decide embarcar com ele em uma viagem para Veneza, local marcado por lembranças essenciais do passado e pelo romance vivido com sua falecida esposa. A iniciativa busca preservar memórias afetivas que começam a se perder.
Durante o percurso, surgem tensões familiares envolvendo o pai de Matilda, que teme pela saúde do avô e pelos impactos emocionais da doença. A jornada evidencia desafios da convivência, da responsabilidade compartilhada e das mudanças que a condição impõe ao cotidiano de todos.
A produção destaca o contraste entre lembranças em desvanecimento e vínculos que permanecem fortes, apresentando episódios que revelam a complexidade das relações diante da perda gradual da memória.
