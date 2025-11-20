Stargate volta ao centro das atenções com nova série do Prime Video
A franquia Stargate inicia um novo capítulo com a confirmação de uma série inédita desenvolvida para o Prime Video. O anúncio, feito nesta quarta-feira, 19, marca o retorno oficial de um dos universos mais famosos da ficção científica, agora sob a liderança de Martin Gero, criador de Blindspot, que assume criação, roteiro, produção executiva e showrunner do projeto. A iniciativa reforça o plano da Amazon de revitalizar grandes propriedades da MGM após a aquisição do estúdio em 2022.
A nova série se junta a outros títulos que ampliam o catálogo do Amazon MGM Studios, como Elle, derivada de Legalmente Loira, além de produções baseadas em Tomb Raider, estrelada por Sophie Turner, e Barbershop, com Jermaine Fowler. Outras adaptações, incluindo Poltergeist, seguem em desenvolvimento e evidenciam a aposta do estúdio na reconstrução de franquias icônicas.
O retorno de Dean Devlin e Roland Emmerich, criadores do filme original de 1994, como produtores executivos, reforça o vínculo da nova série com as raízes da franquia. Nomes ligados ao universo televisivo, como Brad Wright e Joe Mallozzi, também participam como consultores. Para Gero, que iniciou sua carreira trabalhando em Stargate: Atlantis, o reencontro com o projeto tem significado especial e representa a continuidade de uma mitologia que o acompanhou desde o início da vida profissional.
Centrada no clássico artefato em forma de anel capaz de criar um portal para viagens interplanetárias, a franquia volta ao radar depois de consolidar três décadas de produções, incluindo séries como Stargate SG-1, Stargate Atlantis, Stargate Universe, além da animação Stargate Infinity e da websérie Stargate Origins. A nova fase ainda não tem elenco definido ou previsão de estreia, mas já reacende o entusiasmo dos fãs que mantiveram o legado vivo ao longo dos anos.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br