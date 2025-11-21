5 séries de zumbis pouco conhecidas que vão te surpreender

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O gênero de zumbis sempre foi um dos mais fascinantes da ficção, com uma enorme variedade de filmes e séries explorando os horrores de um apocalipse causado por mortos-vivos. Porém, para quem já assistiu às grandes produções como The Walking Dead e Zumbilândia, existem outras séries menos conhecidas que merecem atenção.

Essas produções, embora não tenham o mesmo destaque midiático, trazem histórias únicas e abordagens inovadoras sobre o mundo dos mortos-vivos. Confira 5 séries de zumbis que não são tão populares, mas são imperdíveis para quem ama o gênero.

1. In the Flesh

In the Flesh traz uma abordagem única sobre o tema dos mortos-vivos, focando na reintegração social dos zumbis após sua “cura”. A trama se passa em um mundo onde os mortos-vivos são tratados e tentam voltar à sociedade, mas enfrentam estigma e preconceito. Com uma mistura de drama e questões sociais, a série oferece uma visão mais profunda e humana do apocalipse zumbi, explorando temas como redenção e aceitação.