5 séries de zumbis pouco conhecidas que vão te surpreender
O gênero de zumbis sempre foi um dos mais fascinantes da ficção, com uma enorme variedade de filmes e séries explorando os horrores de um apocalipse causado por mortos-vivos. Porém, para quem já assistiu às grandes produções como The Walking Dead e Zumbilândia, existem outras séries menos conhecidas que merecem atenção.
Essas produções, embora não tenham o mesmo destaque midiático, trazem histórias únicas e abordagens inovadoras sobre o mundo dos mortos-vivos. Confira 5 séries de zumbis que não são tão populares, mas são imperdíveis para quem ama o gênero.
1. In the Flesh
In the Flesh traz uma abordagem única sobre o tema dos mortos-vivos, focando na reintegração social dos zumbis após sua “cura”. A trama se passa em um mundo onde os mortos-vivos são tratados e tentam voltar à sociedade, mas enfrentam estigma e preconceito. Com uma mistura de drama e questões sociais, a série oferece uma visão mais profunda e humana do apocalipse zumbi, explorando temas como redenção e aceitação.