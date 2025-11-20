Dia da Consciência Negra: 5 produções nacionais que ampliam o debate racial
O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, convida o Brasil a refletir sobre a herança da escravidão, a resistência ancestral e a importância da representatividade negra na sociedade.
Através da cultura, uma ferramenta poderosa de conscientização, as séries nacionais ganham destaque ao abordar narrativas de luta, racismo, protagonismo e identidade preta.
Aqui estão algumas produções brasileiras que dialogam diretamente com esses temas e que vale assistir para aprofundar a reflexão nesse dia.
1. Resistência Negra
Uma série documental do Globoplay apresentada por Djonga e Larissa Luz, idealizada por Ivanir dos Santos. Em cinco episódios, a produção traça a trajetória da resistência negra no Brasil, desde os tempos de escravidão até o presente, abordando temas como aquilombamento, trabalho, política, educação e religião.