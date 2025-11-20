fechar
Dia da Consciência Negra: 5 produções nacionais que ampliam o debate racial

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 20/11/2025 às 12:05
O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, convida o Brasil a refletir sobre a herança da escravidão, a resistência ancestral e a importância da representatividade negra na sociedade.

Através da cultura, uma ferramenta poderosa de conscientização, as séries nacionais ganham destaque ao abordar narrativas de luta, racismo, protagonismo e identidade preta.

Aqui estão algumas produções brasileiras que dialogam diretamente com esses temas e que vale assistir para aprofundar a reflexão nesse dia.

1. Resistência Negra

Uma série documental do Globoplay apresentada por Djonga e Larissa Luz, idealizada por Ivanir dos Santos. Em cinco episódios, a produção traça a trajetória da resistência negra no Brasil, desde os tempos de escravidão até o presente, abordando temas como aquilombamento, trabalho, política, educação e religião.

2. Irmandade

Um drama criminal da Netflix. A advogada Cristina, interpretada por Naruna Costa, descobre que seu irmão Edson (Seu Jorge) lidera uma facção criminosa. A série explora a moralidade, a justiça e as contradições sociais, incluindo como a negritude se insere nesse contexto urbano violento.

3. Para Onde Vamos?

Minissérie documental sobre o movimento de mulheres negras brasileiras que atuam em política e na sociedade civil. Destaca figuras como Anielle Franco e Áurea Carolina, mostrando suas lutas por justiça social. Disponível no plano Premium do Globoplay.

4. Mister Brau

Série de comédia protagonizada por Lázaro Ramos e Taís Araújo, que retrata um casal negro de artistas bem-sucedidos. Apesar do tom leve, a série celebra a cultura preta, o sucesso e a ancestralidade de forma afirmativa.

5. Sankofa – A África que te Habita

Série documental guiada pelo fotógrafo César Fraga e pelo historiador Maurício Barros de Castro, que percorre vários países africanos para rastrear as rotas do tráfico transatlântico e entender a ancestralidade afro-brasileira. Disponível no YouTube.

