Sucesso na Netflix, filme Amor de Redenção é inspirado em uma história bíblica

O filme Amor de Redenção, lançado em 2022, entrou recentemente no catálogo da Netflix e rapidamente conquistou o público brasileiro com uma história envolvente, marcada pelo drama e romance. Baseado no best-seller homônimo de Francine Rivers, o longa transporta os espectadores para a Califórnia de 1850, em plena corrida do ouro, e conta com atuações emocionantes de Abigail Cowen (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Tom Lewis (Gentleman Jack).

A trama acompanha Angel, uma mulher que viveu desde a infância marcada pela dor e pelo desespero, forçada à prostituição desde cedo. Sua vida ganha novos rumos ao conhecer Michael, um fazendeiro de coração bondoso, que desperta nela sentimentos de amor e esperança. Juntos, eles enfrentam barreiras para descobrir um caminho de redenção e autoconhecimento.

Inspiração no “Livro de Oseias”

Embora seja descrito como um romance emocionante, Amor de Redenção possui raízes profundas em uma história bíblica. Em entrevista ao site Crosswalk em 2022, Francine Rivers revelou que a inspiração para o livro veio durante um estudo do Livro de Oseias, parte do Antigo Testamento. Nesse livro profético, Deus instrui o profeta Oseias a se casar com uma mulher de má fama como simbolismo para o amor de Deus pela humanidade.

“Quando chegamos a Oseias, isso simplesmente me destruiu. Realmente me tocou. … Eu simplesmente senti como se Deus estivesse dizendo: ‘Esta é a história que eu quero que você escreva'”, compartilhou a autora. Rivers relatou que durante o processo criativo sentiu uma conexão espiritual profunda, o que resultou em uma obra que aborda temas como o perdão, o amor incondicional e a fé. “E literalmente naquele ano, senti como se Ele estivesse sentado na sala comigo e me contando a história de Angel”.

Impacto global do romance e do filme

O livro que originou o filme é um fenômeno literário. Publicado pela primeira vez em 1991, já vendeu mais de 3 milhões de cópias e foi traduzido para mais de 30 idiomas. Sua adaptação para as telas amplificou ainda mais seu alcance, introduzindo essa história impactante a uma nova geração.