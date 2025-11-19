Frankenstein na Netflix: Del Toro reimagina clássico gótico com profundidade emocional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A nova adaptação de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro e disponível na Netflix, revisita o romance de Mary Shelley com uma retratação mais humana e sensível. No filme, Victor Frankenstein (Oscar Isaac) é um cientista ambicioso que cria uma criatura a partir de partes humanas, interpretada por Jacob Elordi.

A construção dessa “criatura” desencadeia consequências profundas, tanto para o criador quanto para a criação: dilemas sobre responsabilidade, isolamento e sofrimento emergem em meio a cenários góticos e visuais ricos.

Com um orçamento elevado, o longa aposta em efeitos visuais sofisticados e figurinos elaborados para dar vida ao laboratório vitoriano e à criatura.

A narrativa destaca não apenas a monstruosidade física, mas também uma carga emocional, ao mostrar a criatura como um ser capaz de sentir e questionar sua própria existência. A classificação para maiores de 18 anos evidencia cenas intensas e violentas. A produção rapidamente conquistou o topo de audiência da plataforma, consolidando-se como um dos sucessos recentes da Netflix.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br