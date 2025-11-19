Ação italiana destaca confronto entre passado mafioso e justiça familiar
O filme Meu Nome É Vingança, disponível na Netflix, acompanha Santo, um ex-integrante da máfia que vive em anonimato ao lado da esposa e da filha Sofia.
A rotina é interrompida quando antigos inimigos descobrem seu paradeiro e executam um ataque que resulta na morte de membros da família. Diante da tragédia, Santo foge com Sofia para evitar novos confrontos, mas a violência sofrida os leva a iniciar um plano de acerto de contas.
A narrativa mostra a adaptação de Sofia à nova realidade, aprendendo habilidades de combate e estratégia enquanto compreende o passado do pai.
Dirigido por Cosimo Gómez, o longa investiga temas como honra, sobrevivência e a herança deixada por escolhas antigas. Ao combinar elementos de ação com conflitos familiares, a produção se tornou um dos títulos mais buscados do cinema italiano recente dentro da plataforma.
