Saiba detalhes da programação do SBT News, novo canal de notícias do SBT

Com estreia marcada para 15 de dezembro, o SBT News, o novo canal de notícias do SBT, começou a definir sua grade de programação e os âncoras que estarão à frente dos principais telejornais. A emissora aposta em um modelo multiplataforma, com transmissão por TV por assinatura, YouTube e canais FAST, operando 24 horas por dia.

O dia no SBT News começará cedo, com uma sequência de noticiários que prometem acompanhar o despertar do Brasil: News 1ª edição, News Manhã com Lívia Zanolini e Central de Notícias, já no período da tarde, com âncoras espalhados pelas principais capitais: Brasília, Rio e São Paulo.

A faixa mais quente do jornalismo será conduzida por grandes contratações da emissora: o principal telejornal do prime-time, o Jornal do SBT, terá a dupla de âncoras mais celebrada do canal: o veterano Celso Freitas ao lado da recém-contratada Marina Demori. Na sequência, entra o News Noite, com Leandro Magalhães.

Além dos telejornais tradicionais, a programação do SBT News contará com programas e comentaristas de análise em áreas estratégicas como política, economia e saúde.

