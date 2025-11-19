Quero Você: Filme alemão na Netflix mistura viagem, paixão e esquemas em Maiorca
O filme Quero Você chegou ao catálogo da Netflix trazendo uma narrativa ambientada em Maiorca, na Espanha. A história acompanha Lilli, interpretada por Svenja Jung, que viaja para visitar sua irmã Valeria, papel de Tijan Marei. No encontro, Valeria anuncia o noivado com Manu e apresenta um projeto de investimento em uma pousada de luxo, o que desperta desconfiança em Lilli quanto às reais intenções do futuro cunhado.
Durante sua estadia, Lilli conhece Tom, interpretado por Theo Trebs, gerente de uma boate local, e acaba iniciando um relacionamento marcado por atração e intensidade. Paralelamente, ela começa a descobrir segredos que envolvem sua irmã e o novo parceiro, levantando questionamentos sobre confiança, ambição e família.
Com direção de Sherry Hormann, o longa aborda temas como manipulação, desejo e interesses financeiros, enquanto apresenta o cenário mediterrâneo como pano de fundo para uma trama que une romance, mistério e relações abaladas.
