Quero Você: Filme alemão na Netflix mistura viagem, paixão e esquemas em Maiorca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O filme Quero Você chegou ao catálogo da Netflix trazendo uma narrativa ambientada em Maiorca, na Espanha. A história acompanha Lilli, interpretada por Svenja Jung, que viaja para visitar sua irmã Valeria, papel de Tijan Marei. No encontro, Valeria anuncia o noivado com Manu e apresenta um projeto de investimento em uma pousada de luxo, o que desperta desconfiança em Lilli quanto às reais intenções do futuro cunhado.

Durante sua estadia, Lilli conhece Tom, interpretado por Theo Trebs, gerente de uma boate local, e acaba iniciando um relacionamento marcado por atração e intensidade. Paralelamente, ela começa a descobrir segredos que envolvem sua irmã e o novo parceiro, levantando questionamentos sobre confiança, ambição e família.

Com direção de Sherry Hormann, o longa aborda temas como manipulação, desejo e interesses financeiros, enquanto apresenta o cenário mediterrâneo como pano de fundo para uma trama que une romance, mistério e relações abaladas.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br