O Espaço Entre Nós: romance espacial e busca por origem aterrissam no Prime Video

O Espaço Entre Nós, disponível no Prime Video, é uma produção de ficção científica dirigida por Peter Chelsom. A trama gira em torno de Gardner Elliot (Asa Butterfield), o primeiro humano nascido em Marte, que chega à adolescência tendo convivido apenas com um grupo restrito de pessoas. Movido pelo desejo de conhecer suas raízes, ele decide viajar à Terra para encontrar seu pai biológico.

Durante a jornada para Terra, Gardner conta com o apoio de Tulsa (Britt Robertson), sua amiga que o ajuda a desvendar sua história familiar.

Entretanto, ele descobre que seu corpo não se adapta completamente às condições do planeta, o que transforma sua pela busca por pertencimento em uma corrida contra limitações físicas.

Com participações de Gary Oldman e Carla Gugino, o filme aborda temas como identidade, isolamento e o impacto emocional de viver entre dois mundos, evidenciando a conexão entre ciência e relações humanas.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br