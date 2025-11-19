Mistério e segredos familiares ganham destaque no catálogo do Prime Video
Clique aqui e escute a matéria
O Lago do Silêncio, dirigido por Paula van der Oest, está disponível no Prime Video e apresenta uma história marcada por investigações pessoais, mistério e desconfiança. A narrativa acompanha Will, interpretado por Claes Bang, que vê sua vida ruir após a morte de seu filho.
Sua esposa, Rosalind, vivida por Olga Kurylenko, torna-se a principal suspeita do caso, mas ele se recusa a aceitar essa versão e inicia uma busca para desvendar a verdade por trás do crime.
À medida que investiga o passado da esposa, Will descobre que ela guarda segredos antigos, ligados a acontecimentos que nunca foram esclarecidos. Essas revelações abalam sua confiança, colocando em risco seu casamento e sua estabilidade emocional.
Com participações de Brian Cox e Alice Krige, o filme aborda temas como trauma, culpa e laços familiares, explorando como segredos podem moldar relações e transformar a percepção que se tem de quem se ama.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br