Filme do Prime Video destaca jornada de sobrevivência em região isolada dos EUA
O filme Rust Creek, disponível no Prime Video, acompanha Sawyer, uma estudante universitária que viaja para uma entrevista de emprego e decide seguir uma rota alternativa. A mudança de trajeto a leva a uma área remota do interior do Kentucky, onde acaba se perdendo em meio às estradas rurais.
Durante essa tentativa de reencontrar o caminho, ela se depara com dois homens que passam a persegui-la, acreditando que ela tenha testemunhado algo que não deveria.
Após conseguir escapar do ataque inicial, Sawyer se abriga na floresta e enfrenta condições climáticas extremas enquanto tenta entender como sobreviver naquele ambiente hostil. No percurso, ela encontra Lowell, um homem solitário que vive afastado da comunidade local e cuja ajuda se torna essencial para que ela tenha alguma chance de permanecer viva.
A narrativa acompanha a luta da protagonista para lidar simultaneamente com os riscos naturais e com a busca dos criminosos, explorando temas como resistência, fuga e a imprevisibilidade de territórios isolados.
