Netflix apresenta o primeiro visual de Mr. 9 na 2ª temporada de One Piece
A Netflix divulgou hoje o visual oficial de Daniel Lasker como Mr. 9 na versão live-action de One Piece, agitando as expectativas para a segunda temporada. A plataforma apresentou o personagem com sua tradicional coroa dourada, cabelo vermelho vibrante e o número de agente marcado no rosto. O figurino verde com laço branco e lenço vermelho manteve a estética marcante do personagem. O anúncio veio acompanhado da data de estreia: 10 de março de 2026.
Na trama, Mr. 9 aparece como caçador de recompensas e antigo parceiro de Miss Wednesday, fazendo parte da Baroque Works. Ele se destaca como um dos antagonistas do Arco Reverse Mountain, etapa que prepara o terreno para eventos maiores dentro da saga. A adaptação promete explorar com mais profundidade essa fase. A chegada do personagem reforça o cuidado da série em manter a essência da obra.