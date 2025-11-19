fechar
Netflix apresenta o primeiro visual de Mr. 9 na 2ª temporada de One Piece

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/11/2025 às 19:23
A Netflix divulgou hoje o visual oficial de Daniel Lasker como Mr. 9 na versão live-action de One Piece, agitando as expectativas para a segunda temporada. A plataforma apresentou o personagem com sua tradicional coroa dourada, cabelo vermelho vibrante e o número de agente marcado no rosto. O figurino verde com laço branco e lenço vermelho manteve a estética marcante do personagem. O anúncio veio acompanhado da data de estreia: 10 de março de 2026.

Na trama, Mr. 9 aparece como caçador de recompensas e antigo parceiro de Miss Wednesday, fazendo parte da Baroque Works. Ele se destaca como um dos antagonistas do Arco Reverse Mountain, etapa que prepara o terreno para eventos maiores dentro da saga. A adaptação promete explorar com mais profundidade essa fase. A chegada do personagem reforça o cuidado da série em manter a essência da obra.

O elenco principal segue liderado por Iñaki Godoy, Mackenyu, Jacob Romero Gibson, Emily Rudd, Taz Skylar, Peter Gadiot, Morgan Davies, Ilia Isorelýs, Aidan Scott e Jeff Ward. A nova temporada amplia esse time com nomes como Charithra Chandran, Sendhil Ramamurthy, Katey Sagal, Mark Harelik, Camrus Johnson, Jazzara Jaslyn, David Dastmalchian, Werner Coetser, Brendan Murray, Clive Russell, Callum Kerr, Julia Rehwald, Rob Colletti, Ty Keogh, Joe Manganiello e Lera Abova. As adições prometem enriquecer a jornada dos personagens.

O segundo ano vai adaptar momentos anteriores à saga Alabasta e preparar o público para o terceiro ano já confirmado. Entre os destaques futuros estão Xolo Maridueña como Portgas D. Ace e Cole Escola como Bon Clay. Enquanto isso, a primeira temporada segue disponível no catálogo. A nova fase estreia em 10 de março de 2026 e mantém o clima de expectativa entre os fãs da obra.

