Novo teaser de One Piece revela visual de Mr 5 na 2ª temporada da série da Netflix

A Netflix apresentou o primeiro teaser da segunda temporada de One Piece: A Série, destacando a estreia em live-action do agente Mr 5. A prévia animou os fãs ao mostrar o visual do personagem e reforçar que o novo ano chega à plataforma em 10 de março de 2026.

A nova etapa vai adaptar uma sequência de arcos importantes da jornada dos Chapéus de Palha, incluindo Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden e Ilha de Drum. Dessa forma, a série avança para momentos decisivos da história e introduz figuras centrais da organização Baroque Works, ampliando o clima de tensão e aventura.

O elenco principal segue liderado por Iñaki Godoy como Luffy, com Mackenyu, Jacob Romero Gibson, Emily Rudd, Taz Skylar, Peter Gadiot, Morgan Davies, Ilia Isorelýs, Aidan Scott e Jeff Ward reprisando seus papéis. Entre as novidades, entram Charithra Chandran, Sendhil Ramamurthy, Katey Sagal, Mark Harelik, Daniel Lasker, Camrus Johnson, Jazzara Jaslyn, David Dastmalchian, Werner Coetser, Brendan Murray, Clive Russell, Callum Kerr, Julia Rehwald, Rob Colletti, Ty Keogh, Joe Manganiello e Lera Abova.

A plataforma já confirmou que a produção terá uma 3ª temporada, com gravações marcadas para começar ainda este mês. Enquanto isso, o teaser reforça que o próximo capítulo da adaptação seguirá ampliando o universo da obra e preparando o terreno para a aguardada saga de Alabasta.