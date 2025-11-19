Legado nos Ossos: A intensa sequência da Trilogia do Baztán na Netflix
Legado nos Ossos é o segundo filme da Trilogia do Baztán, dirigido por Fernando González Molina e disponível na Netflix. A história dá continuidade aos eventos anteriores acompanhando a inspetora Amaia Salazar, interpretada por Marta Etura, que enfrenta uma nova série de crimes após um ano de seu último caso.
Detentos começam a cometer suicídio em circunstâncias semelhantes, deixando como última mensagem apenas a palavra “Tartalo”, que se torna o ponto central da investigação.
Enquanto busca respostas, Amaia se vê diante de conflitos pessoais, incluindo a difícil relação com sua mãe, cuja instabilidade mental é explorada como parte essencial da trama.
A ambientação no Vale de Baztán reforça o clima denso e simbólico, associando passado e presente de forma direta. Inspirado no livro de Dolores Redondo, o longa aborda temas como herança emocional, crenças antigas, culpa e o impacto de segredos familiares que continuam influenciando gerações.
