Daniel Radcliffe revela que enviou carta ao novo intérprete de Harry Potter e se emociona ao falar do elenco mirim

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/11/2025 às 20:00
Daniel Radcliffe revelou, em entrevista ao programa Good Morning America, que escreveu uma carta para Dominic McLaughlin, o novo intérprete de Harry Potter no reboot produzido pela HBO. O ator contou que quis encorajar o jovem protagonista e desejar que ele viva a experiência com alegria. Segundo Radcliffe, ver as fotos do novo elenco mirim desperta nostalgia e vontade de abraçá-los. Ele destacou o quanto é tocante observar crianças tão jovens iniciando essa jornada que transformou sua própria vida.

Durante a conversa, Radcliffe mencionou que espera que Dominic e seus colegas se divirtam até mais do que ele se divertiu nas filmagens originais. O ator se disse surpreso ao perceber como era jovem quando começou na franquia. Ele afirmou que acompanha o avanço da nova produção com carinho e curiosidade. Para Radcliffe, o início dessa nova fase mantém viva a magia do universo criado por J.K. Rowling.

A série da HBO Max segue em desenvolvimento e ainda reserva mistérios importantes. Alguns papéis já foram definidos, entre eles John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid. Ainda falta a revelação do ator que dará vida a Voldemort, com Cillian Murphy figurando entre os nomes mais comentados pelos fãs. O elenco também conta com Luke Thallon como Quirrell e Paul Whitehouse como Argus Filch.

A produção promete adaptar um livro por temporada, ampliando o espaço para acontecimentos e personagens. A história seguirá o jovem Harry ao descobrir Hogwarts e seu papel na profecia que molda o futuro do mundo mágico. Enquanto a data de estreia não é divulgada, a franquia original continua disponível na HBO Max e segue influente na cultura pop. Mesmo com tropeços em derivados como Animais Fantásticos, o universo permanece forte, impulsionado por obras como o jogo Hogwarts Legacy, que atraiu milhões de jogadores.

