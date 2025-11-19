Daniel Radcliffe revela que enviou carta ao novo intérprete de Harry Potter e se emociona ao falar do elenco mirim
Daniel Radcliffe revelou, em entrevista ao programa Good Morning America, que escreveu uma carta para Dominic McLaughlin, o novo intérprete de Harry Potter no reboot produzido pela HBO. O ator contou que quis encorajar o jovem protagonista e desejar que ele viva a experiência com alegria. Segundo Radcliffe, ver as fotos do novo elenco mirim desperta nostalgia e vontade de abraçá-los. Ele destacou o quanto é tocante observar crianças tão jovens iniciando essa jornada que transformou sua própria vida.
Durante a conversa, Radcliffe mencionou que espera que Dominic e seus colegas se divirtam até mais do que ele se divertiu nas filmagens originais. O ator se disse surpreso ao perceber como era jovem quando começou na franquia. Ele afirmou que acompanha o avanço da nova produção com carinho e curiosidade. Para Radcliffe, o início dessa nova fase mantém viva a magia do universo criado por J.K. Rowling.