Adaptação da obra de Valter Hugo Mãe estreia na Netflix com Rodrigo Santoro
O Filho de Mil Homens, adaptação do romance de Valter Hugo Mãe, chega à Netflix com direção de Daniel Rezende e Rodrigo Santoro no papel principal. A história apresenta Crisóstomo, um pescador de 40 anos que vive atormentado pela sensação de vazio emocional.
Sem filhos e acostumado à solidão, ele encontra em Camilo, um menino órfão, a oportunidade de construir novos vínculos e redefinir sua trajetória pessoal. A partir desse encontro, forma-se uma família pouco convencional, que inclui também personagens como Isaura e Antonino, interpretados por Rebeca Jamir e Johnny Massaro.
O filme foi rodado em locações brasileiras, especialmente na Chapada Diamantina e no litoral do Rio de Janeiro, valorizando elementos naturais e atmosferas simbólicas do enredo.
A produção destaca temas como afeto, identidade, reconstrução emocional e os diferentes modos de formar laços familiares, resgatando a essência humana presente na obra literária que lhe deu origem.
