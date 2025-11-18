Y: Marshals, derivado de Yellowstone, ganha data de estreia e promete nova fase para Kayce Dutton

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A nova série Y: Marshals, derivada de Yellowstone, finalmente recebeu data oficial de lançamento nos Estados Unidos. O spin-off, que continua a história de Kayce Dutton, vivido por Luke Grimes, chega às telas em 1º de março de 2026. No Brasil, a produção foi intitulada Marshals: Uma História de Yellowstone, mas ainda não tem previsão de estreia.

O projeto marca o retorno de nomes conhecidos do universo original. Além de Grimes, voltam Gil Birmingham como Thomas Rainwater, Mo Brings Plenty como Mo e Brecken Merrill como Tate Dutton. Agora, com o rancho para trás, Kayce se junta a uma unidade de elite dos U.S. Marshals, usando a experiência de cowboy e o treinamento militar para lidar com crimes violentos em Montana.

A trama explora o impacto psicológico dessa nova missão, enquanto o protagonista tenta equilibrar dever, família e a pressão de atuar como última linha de defesa em uma região marcada por conflitos. O elenco também ganha reforços importantes: Logan Marshall-Green como Pete Calvin, amigo de Kayce dos tempos de exército; Arielle Kebbel, Ash Santos e Tatanka Means como integrantes da equipe dos Marshals; e Brett Cullen no papel de Harry Gifford, chefe da divisão em Montana.

Ambientada após os eventos da temporada final de Yellowstone, a produção expande o universo criado por Taylor Sheridan e mantém o foco em temas como lealdade, violência e as disputas que moldam o Oeste contemporâneo. Enquanto isso, o público pode rever Yellowstone e seus derivados — 1883 e 1923 — no Paramount+, e as quatro primeiras temporadas também estão disponíveis na Netflix.