Y: Marshals, derivado de Yellowstone, ganha data de estreia e promete nova fase para Kayce Dutton
A nova série Y: Marshals, derivada de Yellowstone, finalmente recebeu data oficial de lançamento nos Estados Unidos. O spin-off, que continua a história de Kayce Dutton, vivido por Luke Grimes, chega às telas em 1º de março de 2026. No Brasil, a produção foi intitulada Marshals: Uma História de Yellowstone, mas ainda não tem previsão de estreia.
O projeto marca o retorno de nomes conhecidos do universo original. Além de Grimes, voltam Gil Birmingham como Thomas Rainwater, Mo Brings Plenty como Mo e Brecken Merrill como Tate Dutton. Agora, com o rancho para trás, Kayce se junta a uma unidade de elite dos U.S. Marshals, usando a experiência de cowboy e o treinamento militar para lidar com crimes violentos em Montana.
A trama explora o impacto psicológico dessa nova missão, enquanto o protagonista tenta equilibrar dever, família e a pressão de atuar como última linha de defesa em uma região marcada por conflitos. O elenco também ganha reforços importantes: Logan Marshall-Green como Pete Calvin, amigo de Kayce dos tempos de exército; Arielle Kebbel, Ash Santos e Tatanka Means como integrantes da equipe dos Marshals; e Brett Cullen no papel de Harry Gifford, chefe da divisão em Montana.
Ambientada após os eventos da temporada final de Yellowstone, a produção expande o universo criado por Taylor Sheridan e mantém o foco em temas como lealdade, violência e as disputas que moldam o Oeste contemporâneo. Enquanto isso, o público pode rever Yellowstone e seus derivados — 1883 e 1923 — no Paramount+, e as quatro primeiras temporadas também estão disponíveis na Netflix.