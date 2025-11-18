fechar
Observatório da Tv | Notícia

Y: Marshals, derivado de Yellowstone, ganha data de estreia e promete nova fase para Kayce Dutton

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/11/2025 às 22:11
Y: Marshals, derivado de Yellowstone, ganha data de estreia e promete nova fase para Kayce Dutton
Y: Marshals, derivado de Yellowstone, ganha data de estreia e promete nova fase para Kayce Dutton - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A nova série Y: Marshals, derivada de Yellowstone, finalmente recebeu data oficial de lançamento nos Estados Unidos. O spin-off, que continua a história de Kayce Dutton, vivido por Luke Grimes, chega às telas em 1º de março de 2026. No Brasil, a produção foi intitulada Marshals: Uma História de Yellowstone, mas ainda não tem previsão de estreia.

O projeto marca o retorno de nomes conhecidos do universo original. Além de Grimes, voltam Gil Birmingham como Thomas Rainwater, Mo Brings Plenty como Mo e Brecken Merrill como Tate Dutton. Agora, com o rancho para trás, Kayce se junta a uma unidade de elite dos U.S. Marshals, usando a experiência de cowboy e o treinamento militar para lidar com crimes violentos em Montana.

A trama explora o impacto psicológico dessa nova missão, enquanto o protagonista tenta equilibrar dever, família e a pressão de atuar como última linha de defesa em uma região marcada por conflitos. O elenco também ganha reforços importantes: Logan Marshall-Green como Pete Calvin, amigo de Kayce dos tempos de exército; Arielle Kebbel, Ash Santos e Tatanka Means como integrantes da equipe dos Marshals; e Brett Cullen no papel de Harry Gifford, chefe da divisão em Montana.

Ambientada após os eventos da temporada final de Yellowstone, a produção expande o universo criado por Taylor Sheridan e mantém o foco em temas como lealdade, violência e as disputas que moldam o Oeste contemporâneo. Enquanto isso, o público pode rever Yellowstone e seus derivados — 1883 e 1923 — no Paramount+, e as quatro primeiras temporadas também estão disponíveis na Netflix.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Netflix dá início às gravações de nova série estrelada por Marieta Severo, José de Abreu, Nanda Costa e Alice Wegmann
netflix

Netflix dá início às gravações de nova série estrelada por Marieta Severo, José de Abreu, Nanda Costa e Alice Wegmann
Séries que mostram diferentes versões de uma mesma história no decorrer da trama
entretenimento

Séries que mostram diferentes versões de uma mesma história no decorrer da trama

Compartilhe

Tags