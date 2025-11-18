Showrunner destaca impacto de Jessica Jones na 2ª temporada de Demolidor: Renascido
A showrunner Sara Amanat explicou por que a volta de Krysten Ritter como Jessica Jones é tão importante para a segunda temporada de Demolidor: Renascido. Segundo ela, a personagem funciona como um ponto de equilíbrio para Matt Murdock, vivido por Charlie Cox, especialmente por quebrar a intensidade sombria que marca o herói. Amanat reforça que Jones não é o tipo de pessoa que gosta de atuar em equipe, e justamente por isso seu retorno carrega motivação pessoal e acrescenta ousadia e leveza aos episódios. Para a showrunner, essa dinâmica cria um contraste divertido, capaz de “cortar a baboseira” e trazer frescor ao clima denso da série.
Amanat também antecipou que o novo ano deve explorar caminhos ousados, sobretudo após Wilson Fisk, interpretado por Vincent D’Onofrio, assumir a prefeitura de Nova York. Ela questiona o que significa entregar tanto poder a alguém movido por ambição inesgotável e se essa conquista seria suficiente para saciar o personagem. O time criativo enxergou nesse cenário a chance de experimentar mais liberdade, abrindo espaço para conflitos mais amplos e imprevisíveis.
Demolidor: Renascido marca o retorno de boa parte do elenco da versão original da Netflix, incluindo Deborah Ann Woll, Elden Henson, Jon Bernthal, Wilson Bethel, entre outros nomes que já integraram o universo do herói. Na trama, tanto Matt quanto Fisk tentam seguir novos caminhos após deixarem para trás os papéis que os definiram, mas velhos hábitos logo os empurram de volta ao confronto direto.
O elenco da nova fase ainda inclui Nikki M. James, Margarita Levieva, Sandrine Holt, Michael Gandolfini, Arty Froushan, Hunter Doohan e Lou Taylor Pucci, além de Kamar de los Reyes, que interpreta o herói Tigre Branco e será homenageado nos episódios após falecer pouco depois das gravações. Com Dario Scarpadane na função de showrunner, a primeira temporada já está disponível no Disney+. O segundo ano está previsto para chegar em março de 2026.
